شكرا لقرائتكم خبر عن يمني يمتلك موهبة فريدة من نوعها على مستوى العالم ويطرق أبواب موسوعة “غينيس” العالمية (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يمتلك الشاب اليمني محمد مسعود موهبة فريدة من نوعها على مستوى العالم حيث استغل فترة الحجر المنزلي في العمل وتحويل أقلام رصاص إلى أصغر منحوتات فنية متحركة في العالم.

الشاب اليمني محمد مسعود والذي يقطن العاصمة اليمنية صنعاء بدأ العمل على هواية النحت على أقلام الرصاص قبل 4 سنوات.

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وأضاف مسعود لفن النحت على قلم الرصاص لمسته الخاصة المتمثلة بإضافة طابع الحركة للمنحوتات وتحويلها لمنحوتات متحركة وتعتبر هذه ميزة جديدة في عالم فن النحت على أقلام الرصاص وذلك على مستوى العالم.

وأبرز الأمثلة الأشهر لأعمال مسعود المتحركة والمنحوتة على أقلام الرصاص هي الجنبية اليمنية المتحركة وباب اليمن المتحرك والقطار المتحرك.



ويعمل مسعود جاهداً للتقدم لمسوعة غينيس للأرقام العالمية لتسجيل منحوتاته كأصغر منحوتات متحركة في العالم.

وتتميز منحوتات مسعود بأنها تحوي على طابع ولمسة فنية يمنية حيث يركز في منحوتاته على إبراز الثقافة اليمنية.



شاهد فيديو لموهبة اليمني في نحت أقلام الرصاص في الأسفل