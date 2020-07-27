شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن شرط رئاسي للبدء في تنفيذ اتفاق مشاورات الرياض ...تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن شرط رئاسي للبدء في تنفيذ اتفاق مشاورات الرياض ...تفاصيل كشف الصحفي فتحي بن لزرق عن شرط رئاسي تقدم به رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبل أي اعلان لتوقيع اتفاق مع الانتقالي الجنوبي . وقال بن لزرق في تغريدة له ان الرئاسة اشترطت للشروع في تنفيذ الاتفاق اعلانا رسمياً من المجلس الانتقالي بالغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع... Advertisements

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