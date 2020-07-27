شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل وفي غاية الخطورة.. المجلس الانتقالي ينقلب على السعودية ويوجه اتهامات خطيرة لقائد قوات التحالف في عدن ويهدد بتسليمه للحوثيين (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الاحد بأن تدخل سعودي في اللحظات الأخيرة أوقف صرف مرتبات مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعد أيام من وعود بصرف راتب شهرين.

واتهم قيادي في الانتقالي الجنوبي قائد قوات التحالف السعودي في عدن مجاهد العتيبي بعرقلة صرف راتب شهرين في اللحظات الأخيرة من التجهيز لصرف المرتبات .

يأتي ذلك وسط تطورات عسكرية وسياسية متصاعدة غرب وشرق اليمن.

الانتقالي ينقلب على السعودية ويوجه اتهامات

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وكشف القيادي الانتقالي وضاح بن عطية قيام قائد القوات السعودية العميد مجاهد العتيبي بالتدخل في اللحظات الاخيرة لصرف مرتبات مقاتلي الانتقالي الجنوبي وأمر بوقفها .

وكان الانتقالي والحكومة الشرعية توصلا قبل أيام برعاية سعودية إلى اتفاق يقضي بتسليم الانتقالي للأموال المنهوبة من ميناء عدن مقابل صرف مرتبات مقاتليه المتوقفة منذ 5 اشهر.

وجاء الاتفاق مع تصعيد الانتقالي ضد البنك المركزي في عدن والذي يخضع لحماية سعودية.

ومع ان الانتقالي أعاد بعض الحاويات المحملة بالأموال لم تصرف الحكومة الشرعية بعد أي راتب لمقاتليه مع أنه كان يفترض صرف راتب شهرين.

وتساءل بن عطية عن سبب تدخل قائد القوات السعودية مع أن قوات الانتقالي هي من تحرس مقره في عدن، ملوحا بتسليم مقر القوات السعودية لمن وصفهم بـ”الحوثيون”.

وجاء التدخل السعودي عقب تصعيد مقاتلي حزب الإصلاح في مأرب والتهديد بتسليم المدينة لقوات صنعاء، وفق ما نقله موقع مأرب برس عن مصادر في وزارة دفاع الحكومة الشرعية.

الانتقالي ينقلب على السعودية ويوجه اتهامات

وقالت وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية أنها تتعرض لضغوط قد ترتقي إلى تمرد في حال لم يصرف مرتبات مقاتليها في إطار المنطقة العسكرية الاولى والسادسة والسابعة والثالثة اسوة بمقاتلي الانتقالي في العسكرية الرابعة.

كما يتزامن توقيف السعودية لمرتبات الانتقالي بعد فشل المجلس بالسيطرة على المهرة التي تعدها الرياض بعد استراتيجي لها وهو ما يشير إلى نقمة سعودية على المجلس الموالي للإمارات جراء عدم سيطرته على المهرة على غرر سقطرى التي سلمت للإمارات فعليا.