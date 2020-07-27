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فلكي يمني شهير يحذر من كارثة خطيرة تجتاح اليمن

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عدن - ياسمين التهامي - أصدر الفلكي اليمني و”الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية” عدنان الشوافي تحذيرا شديدا من حالة جوية قادمة على اليمن تضمنت رسائل هامة للمواطنين والسلطات.

وتوقع الفلكي الشوافي في بيان له مساء يوم الخميس أن تشهد اليمن أمطارا رعدية متفاوتة الشدة تصل الى الغزيرة وشديدة الغزارة على بعض المناطق، من مساء الجمعة 24 يوليو 2020 وحتى نهاية الاسبوع القادم، وهذه الحالة تبدأ من مساء الاحد القادم.

 

 

 

 

 

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وذكر “الشوافي” أن الأمطار ستتركز بدرجة رئيسية على السواحل الغربية والمرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية ويمتد التأثير ليشمل مناطق واسعة من الاحواض الجبلية والهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية.

 

موضحاً أن هطول الأمطار يبدأ من شبوة في منتصف اليمن وما الى غربها من مناطق حتى السواحل الغربية، فيما توقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على المناطق الشرقية في حضرموت والمهرة والتي تصل الى الغزيرة تغطي مناطق واسعة فيها، مع احتمال تدفق بعض الكتل الهوائية الرطبة من منتصف الاسبوع القادم، والتي قد تعزز من نشاط بعض الخلايا شديدة الغزارة على أجزاء بسيطة في تلك المحافظات.

 

ورفع الفلكي عدنان الشوافي شدة التنبيه الى مستوى الدرجة الثالثة على كامل المناطق اليمنية دون استثناء من مخاطر الأمطار الرعدية وما يصاحبها من بروق وتدفق سيول وفيضانات وانخفاض الرؤية الأفقية وانزلاقات الاتربة والصخور في الطرق الجبلية.

 

ودعا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة، خصوصاً مع نشاط حركة التسوق والسفر بمناسبة قدوم عيد الأضحى الميارك 1441 هـ، داعيا السلطات أيضاً الى رفع الجاهزية ومتابعة الحالة ونشرات الطقس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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