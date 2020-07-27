شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة تزفها دولة خليجية لجميع مواطنيها بشأن “كورونا ” ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �قعت دولة الكويت، أمس الأحد، اتفاق مع منظمة التحالف العالمي للّقاحات والتحصين “جافي” من أجل الحصول على 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا “كوفيد – 19”. وبحسب صحيفة “الجريدة” قال وزير الصحة الكويتي ، باسل الصباح، أن هذه الكمية تكفي 800 ألف شخص، من خلال إعطاء كل شخص جرعتين. مشيرا إلى أنه باستيراد الدفعة الثانية من الشركات المصنّعة للقاح تكون الكويت قد غطت 50% من احتياجاتها. وأضاف أنه تمّ التواصل مع الشركات والمراكز البحثية التي تعمل على إنتاج اللقاح لتوريده فور الانتهاء منه، لافتاً إلى أن الإدارة القانونية في الوزارة تعمل على مراجعة تفاصيل الاتفاقية مع “جافي”. يشار إلى وزارة الصحة في الكويت أعلنت أول أمس تماثل 766 حالة جديدة للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 54.373. كما أعلنت تسجيل 4 حالات وفاة و464 إصابة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات 63.773 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 433 حالة.

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