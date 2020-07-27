شكرا لمتابعة خبر عن ابين.. انطلاق أولى المسيرات الراجلة باتجاه ساحة الاحتفال في لودر تلبية لدعوة الائتلاف الوطني (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انطلقت قبل قليل اول مسيرة راجلة من الأطراف الشمالية لمدينة لودر صوب ساحة الاحتفال المركزية وسط مدينة لودر بمحافظة أبين. متوقع ان تشهد خلال الساعات القادمة مهرجان ضخما للإئتلاف الوطني الجنوبي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها Advertisements شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وقالت صحيفة عدن الغد أن اول الوفود المشاركة في المهرجان انطلق من أمام روضة لودر في طريقه إلى موقع المهرجان جنوبا.

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