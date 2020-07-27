شكرا لمتابعة خبر عن بعد أسبوعين من إرسالها.. صحف سعودية تكشف مضمون رسالة الرئيس الإيراني لولي العهد لانهاء حرب اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعرض فيها أفكارا لمبادرة تنهي الحرب في اليمن.

وكشفت الرسالة التي نشر محتواها في صحيفة الشرق الأوسط وصحيفة عكاظ، اليوم (الإثنين)، أن أحمدي نجاد اقترح أن يتولى «تشكيل لجنة تضم عددا من الشخصيات الموثوقة عالميا لإجراء محادثات مع الطرفين المتنازعين في اليمن، بهدف إنهاء الأزمة وإحلال السلام والصداقة».

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وقال أحمدي نجاد مخاطبا الأمير محمد بن سلمان: «إنني على ثقة بأن سماحتكم في الرد على مطالب شعوب المنطقة والمجتمع الإنساني منكم، وبالتأمل الجيد في نتائج هذه الحرب، ستقومون بعمل تذكرون به خيرا».

وأوضح أحمدي نجاد أنه يتقدم بالمبادرة بصفته «عضوا من المجتمع الإنساني تصله يوميا أنباء الأزمات العالمية من هنا وهناك، وخاصة في ما يتعلق باليمن ويتأثر منها كثيرا».

ورأى أن «المسؤولية الإنسانية تفرض على الجميع السعي بكل ما يملكون من طاقة من أجل وضع نهاية لهذه الحرب وإحلال السلام والصداقة والتعاون».

وتوجه إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلا: «أعرف أن الوضع القائم لا يرضيكم، وأن ما يحدث يوميا ويذهب ضحيته الأبرياء وتدمر البنى التحتية قد يلُم بكم الهم والحزن.. ولذلك ترحبون بسلام عادل.

وأثق تماما بأنه بمرافقتكم وبتعاونكم البناء يمكننا تطبيق مبادرات مؤثرة من شأنها أن تلعب دورا أساسيا في وضع الحد من تفاقم الوضع القائم وإنهاء الحرب والخصومة».