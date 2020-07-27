شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية توجه بإغلاق شركة صرافة في جميع المحافظات المحررة.. تعرف عليها وعلى الأسباب "وثيقة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قضت مذكرة اصدرها اللواء الركن محمد مساعد الأمير الوكيل لقطاع خدمات الشرطة بوزارة الداخلية باغلاق كافة فروع شركة القطيبي لمخالفتها شروط صرف مرتبات منتسبي الوزارة.

وجاء في التوجيه الذي تلقى "المدار برس" نسخة منه:"

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الأخوة / مدراء امن المحافظات المحررة الأخوة / قادة الوحدات الأمنية بالمحافظات المحررة المحترمون تحية طيبة وبعد.

تعميم عاجل

بناء على توجيهات معالي الأخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بصرف مرتبات شهر ابريل ۲۰۲۰ م للوحدات التابعة لكم واعتماداتكم التشغيلية للبنك المركزي الموجهة في الخطابات المسلمة للبنك المركزي في شهر مايو ۲۰۲۰ م المسلمة لكم نسخة ومنها سبق ابلاغكم باغلاق فروع البنك المركزي لديكم من قبل اللجنة الوزارية الا انه لم يتم التنفيذ ونظرا لتجاوز إدارة البنك المركزي والامتناع عن صرف مرتبات الوزارة والوحدات الأمنية بالآلية والخطابات الموجهة من قبل معالي الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والتدخل بإدارة شؤون عملية صرف مرتبات الوزارة ووحداتها الأمنية بطريقة غير قانونية ولا يوجد اي مصوغ قانوني وانتهاك سيادة شؤون عمل الوزارة لتحويل مرتبات الوحدات بطريقة غير قانونية ومخالفة للخطابات المحررة من قبل معالي الوزير وصرفها عبر شركة القطيبي دون الرجوع لقيادة الوزارة واللجنة المعنية.

وعليه وبحسب توجيهات معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية يتم اغلاق جميع فروع صرافة شركة القطيبي ديكم ابتداء من يوم غدا الاثنين الموافق ۲۰۲۰ / ۷ / ۲۷ م من الساعة الثامنة صباحا حتى يتم سحب مرتبات واعتمادات وحداتكم بحسب الخطابات الموجهة من معالي الأخ / نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية.

ومن يتخلف عن ذلك يتحمل المسؤولية الكاملة.

وزارة الداخلية اللواء الركن محمد مساعد الأمير الوكيل لقطاع خدمات الشرطة رئيس اللجنة الإشرافية الوزارية الصرف مرتبات وزارة الداخلية