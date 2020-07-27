شكرا لمتابعة خبر عن مراوغات حوثية على خزان صافر ورئيس الحكومةاليمنية يدعوا الى موقف دولي حازم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شدد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً تجاه استمرار مراوغات جماعة الحوثي في القبول بتفريغ خزان صافر النفطي وتفادي أكبر كارثة بيئية في العالم، خصوصاً بعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الخاصة بهذا الموضوع, وعدم القبول باستخدام هذا الملف للابتزاز والمساومة.

وبحث رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على العمل بكل الوسائل لتفادي الكارثة البيئية الوشيكة، معرباً عن تطلعه إلى دور حاسم لروسيا والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمجتمع الدولي بشكل عام في هذا الملف.

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وتناول اللقاء بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك تحركات المبعوث الأممي واستمرار الميليشيات الإرهابية في التصعيد العسكري ورفض الحل السياسي.

وتطرق كذلك إلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشرعية اليمنية، والدور المعول على موسكو في المزيد من الضغط علىجماعة الحوثي والنظام الإيراني الداعم لها، لتغليب مصلحة اليمنيين وإنهاء الحرب التي أشعلتها منذ انقلابها على السلطة الشرعية.

من جهته، جدد السفير الروسي موقف بلاده الداعم للشرعية اليمنية، والحرص على وضع حد لمعاناة اليمنيين بإحلال السلام وتطبيق مرجعيات الحل السياسي، والحرص على تقديم كل أوجه الدعم للحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن، مؤكداً حرص بلاده على وضع معالجات سريعة لقضية خزان صافر النفطي وإيجاد حل سريع جداً لتفادي كارثة بيئية محتملة.