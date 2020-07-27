شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء مشاورات الرياض ومصادر خاصة تكشف أهم ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة و”الانتقالي الجنوبي“ وموعد تشكيل الحكومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حكومية في العاصمة السعودية الرياض،امس الأحد 26 يوليو/تموز، عن انتهاء المشاورات التي ترعاها المملكة بين الحكومة الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً.

وقالت المصادر لـ”الخليج 365“، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، انه سيتم صدور قرار جمهوري بتعيين رئيسا للحكومة الجديدة، ومحافظا لعدن ومدير امن، خلال الـ48 الساعة القادمة، بحسب ما تم الاتفاق عليه.

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وفي المقابل، سيعلن ”الانتقالي الجنوبي“، الغاء قرار ما يسمى بـ”الادارة الذاتية“، واغلاق الحسابات بالبنك الاهلي، وسحب الرصيد الى البنك المركزي، بحسب المصادر ذاتها.

وأكدت المصادر انه تم الاتفاق على عودة السلطات الشرعية الى محافظة أرخبيل سقطرى، مشيرة إلى ان الملف الامني والعسكري في عدن وابين، سيتم مناقشته بعد عيد الاضحى المبارك.

وحول الضمانات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، قالت المصادر ان الرئيس هادي استدعى مندوبي الامارات والسعودية لمناقشة ضمانات التنفيذ.