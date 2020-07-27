شكرا لبحثكم عن خبر جابر: اليوم الأثنين إعلان التفاهمات النهائية بين الشرعية والانتقالي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث الإعلامي والسياسي اليمني المعروف/ جابر محمد عن موعد إعلان التفاهمات النهائية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي والخروج باتفاق للتهدئة في جنوب اليمن. وكتب جابر على حائط صفحته في "تويتر" من المتوقع سيتم اليوم الأثنين إعلان التفاهمات النهائية بين الشرعية والانتقالي. Advertisements وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يوجد فيه طرف مهزوم انتصر الصبر والعمل السياسي وفشلت لغة السلاح وانتصر المواطن الذي يبحث عن الخدمات والراتب بعيدا عن طمع المناصب. واختتم جابر بالقول:" لابد من فتح صفحة جديدة جنوباً نعزز فيها قيم التصالح والتسامح.

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