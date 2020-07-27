شكرا لبحثكم عن خبر قالت عودوا ثم تراجعت عن رأيها .. ناشطة يمنية تدون تجربة عودة إلى اليمن في ظل ظروف الحرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دونت ناشطة يمنية تفاصيل تجربة عودة إلى اليمن في ظل ظروف الحرب وقالت فيها رأيها حول الحياة في اليمن .

وعادت الناشطة زهراء خالد باعلوي إلى اليمن قبل عام عقب غياب دام 5 سنوات هي سنوات ما انقضى من الحرب لحظة عودتها .

وعقب أيام من عودتها نصحت باعلوي من هاجروا بالعودة إلى اليمن .

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وقالت باعلوي يومها أنها وجدت الحياة تمضي والناس تعيش بشكل طبيعي.

ودونت باعلوي هذه الشهادة خلال الأيام الأولى من وصولها .

وبعد عام تذكرت الحدث موجهة نصيحة مغايرة قالت فيها :" مرت سنة .. كتبت منشوري هذا وعادنا وصلت #اليمن لسا ضيف وفرحة .. لكن بعد بقليل غيرت رأيي وانصحكم بصدق بعدم العودة ..

الا اذا كنتم بدون رأي بدون صفحات تواصل اجتماعي .. عايشين بالظلام .. تقدروا تتحملوا تشوفوا الظلم والفساد بدون كلمة .. كذا انت مواطن صالح وبتقدر تتحمل تعيش فترة