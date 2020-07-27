شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: مصدر رئاسي: لم نتسلم حتى اللحظة اي تأكيد على التزام الانتقالي بإلغاء الإدارة الذاتية وكل الاجراءات غير المشروعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر رئاسي واخر حكومي لصحيفة عدن الغد صحة الأنباء التي افادت بالتوصل الى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وتعيين محافظ لعدن ومدير امن عقب التوصل الى تفاهمات مع المجلس الانتقالي. واوضح المصدران لصحيفة عدن الغد ان الرئاسة اشترطت الغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع الى سابق عهده في سقطرى ووقف اي اجراءات مخالفة قبل اي اعلان عن تشكيل حكومة جديدة او تعيين محافظ او مدير لامن عدن. واشارت المصادر الى ان الرئاسةلم تتسلم اي تأكيدات سعودية حول قبول المجلس الانتقالي بشروط الرئاسة حتى مساء الاحد.

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