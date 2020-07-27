شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتقالي سقطرى يدشن حملة إشهار قائمة الأسعار الموحدة للسلع الغذائية والمواد الأساسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020 الخليج 365 - متابعات تزامناً مع إرتفاع أسعار المواد الغذائية واستغلال الأوضاع الراهنة دشن صباح اليوم رئيس الإدارة الذاتية للمجلس الانتقالي الجنوبي المهندس رأفت علي إبراهيم التقلي حملة إشهار قائمة موحدة الأسعار اللسلع الغذائية والمواد الأساسية لدى محلات الجملة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الرقابة التموينية في الأسواق وضبط المخالفين وتتبيت أسعار السلع الغذائية والأساسية وتوحيدها بما يكفل حمايه المستهلك من جشع التجار واستغلالهم. وخلال التدشين أشار رئيس الإدارة الذاتية المهندس رأفت علي إبراهيم إلى ضرورة التزام جميع التجارة بقوائم الأسعار الموحدة والمعتمدة من قبل مكتب الصناعة والتجارة والتأكد من سلامة الأغذية وطرق التخزين وعدم الاحتكار للمواد السلع الغذائية. Advertisements وشدد التقلي على أهمية الدور المنوط بمكتب الصناعة والتجارة وضرورة أن تستمر جهوده بوتيرة عالية لضمان نجاح هده المهمة وتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأكد التقلي أن قيادة الإدارة الذاتية ستتخذ كافة الإجراءات الحازمة تجاه المتلاعبين بالاسعار الذين لايبالون بمعاناة المستهلكين. ودعا التقلي كافة المواطنين للابلاغ عن تجار الجملة والتجزئة الذين لا يتقيدون بالاسعار الجديدة. حضر التدشين مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد أحمد سعد القدومي ومستشار الرئيس صالح يسلم فارس ومسؤول الرقابة والتفتيش بمكتب الصناعة والتجارة نائب مدير غرفة الصناعه والتجاره علي جمعان.

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