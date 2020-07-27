شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير عام مديرية المسيلة يدشن الحملة التكميلية للتحصين ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشّن مدير عام مديرية المسيلة، فضل صلاح الدحيمي، اليوم، الحملة التكميلية للتحصين ضد مرض شلل الأطفال دون سن الخامسة حتى لمن سبق تحصينهم و من استكملوا جرعات التحصين الروتيني. وأهاب الدحيمي بجميع المواطنين الى التعاون مع فرق التحصين وتسهيل مهامهم خلال فترة الحملة من 25- 27 من شهر يوليو. وشكر الدحيمي، جميع المتطوعين المشاركين في الحملة .. مثمناً الجهود المبذولة من قبل مكتب الصحة والسكان بالمحافظة والمديرية سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ الجميع من كل مكروه. حضر التدشين مدير مكتب الصحة والسكان بالمسيلة، طائع أبوبكر باعباد ومجموعة من موظفي مكتب الصحة



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