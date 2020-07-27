تدشين الحملة التكميلية ضد مرض شلل الأطفال بمديرية سيحوت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365 - المهرة

دشن الشيخ محمد أحمد سعيد الزويدي القائم بأعمال مدير عام مديرية سيحوت، بمحافظة المهرة، الأحد، الحملة التكميلية ضد مرض شلل الأطفال من منزل إلى منزل خلال الفترة 26-28يوليو لجميع الأطفال دون سن الخامسة٠

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وشكر الزويدي، كل المشاركين في حملة التحصين التكميلية ضد مرض شلل الأطفال .. داعياً إلى إستهداف جميع الأطفال دون سن الخامسة في جميع مناطق المديرية.

وثمن الزويدي جهود مدير مكتب الصحة والسكان الأستاذ سعيد مبارك معرابي، ومدير قسم التحصين الأستاذ عبدالله عبدالباسط وجميع منتسبي مكتب الصحة بالمديرية على الجهود التي بذلوها في سبيل تنفيذ حملة التحصين والإعداد الجيد لها.