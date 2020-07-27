إدارة حماية الأسرة بأمن ساحل حضرموت في زيارة تفقدية لأوضاع الأحداث بإدارات الأمن بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الخليج 365 - المكـلا

تفقدت إدارة حماية الأسرة أوضاع الأحداث في عددا من إدارات الأمن بالمكلا ضمن برنامج النزولات لشهر يوليو وفقا للخطة العامة لإدارة حماية الأسرة .

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وخلال النزول للإدارات الذي سيأتي بعده وضع دراسة لأحوال الأحداث في الإدارات اطلعت الاستاذه /حكمة سعيد الشعيبي مدير إدارة حماية الأسرة على قضايا الأحداث في أمن مديرية المكلا حيث التقت بالعقيد/ عيسى العمودي مدير أمن مديرية المكلا وخلال اللقاء أوضح أبرز القضايا الخاصة بالأحداث وكيفية التعامل معها وفقاً لقانون الأحداث .

كما كان النزول أيضاً لإدارة البحث الجنائي م/حضرموت وتم النقاش حول وضع الحدث أثناء التحقيق وكيفية التعامل مع الأحداث الذين هم من خارج البلاد مثل اللاجئين الصومال وغيرهم وخلال اللقاء تم تقديم شرح وافر لإدارة حماية الأسرة ،وتم الاتفاق على بعض الحلول المؤقته إلى أن يتم إعادة فتح دار الأحداث في وضع الحدث داخل هذه الإدارات وتهيئة البيئة المناسبة لاستقباله .