شكرا لبحثكم عن خبر الائتلاف الوطني الجنوبي يقيم مهرجان جماهيري حاشد في ابين دعما للرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تظاهر أكثر من عشرة ألف شخص صباح يوم الاثنين وسط مدينة لودر كبرى مدن محافظة ابين استجابة لدعوة اطلقها الائتلاف الوطني الجنوبي. وشهدت المدينة تظاهرات حاشدة ومهرجان خطابي القيت فيه عدد من الكلمات . ورفع المشاركون في التظاهرة اعلام الجمهورية اليمنية وهتفوا بالروح بالدم نفديك يايمن . Advertisements واغلقت التظاهرة الشارع الرئيسي بشكل مفاجئ . ومثل الحشد الجماهيري مفاجئة للمتابعين السياسيين . عن عدن الغد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الائتلاف الوطني الجنوبي يقيم مهرجان جماهيري حاشد في ابين دعما للرئيس هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.