شكرا لبحثكم عن خبر اصابة الفنان اليمني صلاح الاخفش جراء تعرضه لمحاولة اغتيال في مشهد تمثيلي بمسلسل ليالي الجحملية.. فيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهر الفنان اليمني صلاح الأخفش، مرقد في احد المستشفيات، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في مشهد تمثيلي بمسلسل ليالي الجحملية.

وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو مجتز للفنان صلاح الأخفش اثر تعرضه لطلقة نارية في ذراعه حسب ما تم تصويرة.

وعقب التأكد من صحة المقطع المتداول اتضح انه مشهد تمثيلي للفنان صلاح الأخفش في مسلسل يمني "ليالي الجحملية".

يذكر ان المسلسل يتم تصويره في دولة الاردن.

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