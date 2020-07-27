شكرا لبحثكم عن خبر القبض على احد افراد عصابة نهبت مرتبات موظفي البريقة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن فريق مكافحة الإرهاب بقيادة العقيد / يسران المقطري وبعد الرصد والمتابعة وبتوجيهات من مدير أمن العاصمة عدن اللواء / شلال شائع وبالتنسيق مع النيابة الجزائية، تمكن من الإطاحة بأحد منفذي عملية السطو على رواتب الموظفين في تربية البريقة.

وأكدت مصادر ان الأمن لا يزال يلاحق بقية افراد العصابة الفارين وتم التعميم عليهم في النقاط الامنية والعمليات ورصد مكافأة مالية لمن يدلي بأي معلومات عنهم إلى الأجهزة الأمنية.