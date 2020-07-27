شكرا لبحثكم عن خبر بعد انتقادها على صورها بمسجد آيا صوفيا.. الإعلامية اليمنية ترد بشكل قوي على منتقديها: “شغلكم بنطلوني” (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - ردت الإعلامية اليمنية أمل علي على منتقديها في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دخولها مسجد آيا صوفيا بالبنطلون واعتراض الكثير على الصور التي نشرتها.
وفي مقطع فيديو متداول قالت أمل علي إن البلد يمر به الكثير من الأحداث التي تستحق الاهتمام والمتابعة وأن هؤلاء المنتقدين لايعلمون ماذا يحدث في البلد من المهرة إلى تعز وصرواح واهتموا فقط بدخول مذيعة مسجد بالبنطلون.
وقالت الإعلامية في قناة بلقيس أن الفيديو الذي تسجله وبثته قد لاتكون فيه معلومات مهمة لكنها رأت بعد الضجيج الذي حصل على صورتها في المسجد أن المتابعين لايعلمون ماذا يحدث ، لذلك ستقوم بقراءة بعض الأخبار حتى يعرف المتابعون ماذا يجري.
وكانت المذيعة اليمنية أمل علي قد نشرت صور لها من داخل مسجد آيا صوفيا ولاقت العديد من الانتقاد معتبرين ظهورها بتلك الهيئة إساءة للإسلام ومقدساته ولعادات وتقاليد اليمنيين.
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