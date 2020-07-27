شكرا لبحثكم عن خبر قطر تطلق 5 قنوات فضائية يمنية جديدة .. وهذه هي الاسماء ( شاهد الفيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الصحفي اليمني والباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي وضاح اليمن عبدالقادر أن الدور القطري المتماهي مع مليشيا الحوثي ضمن التقارب التركي الإيراني صار واضحا ومكشوفا ويجب تفعيل الديبلوماسية اليمنية لتقديم الأدلة وكشف الحقائق لمقاضاة قطر في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن .

جاء ذلك في مداخلة عبر شاشة قناة العربية تعليقا على تصريحات وزير الإعلام معمر الإرياني حول دور قطر في ارباك الملف اليمني وتمويلها لقنوات فضائية ومواقع إلكترونية تستهدف الشرعية والمشروع الوطني في اليمن . وكشف وضاح اليمن ولأول مرة بالإسم أسماء بعض القنوات التي يجرى التحضير لها بتمويل قطري منها والقنوات هي ( التعزية والتهامية والمأربية والشبوانية والأبينية ) .

وحذر وضاح اليمن من الدور الذي تلعبه القنوات الممولة قطريا في التمهيد لدخول تركيا كلاعب رئيسي في الملف اليمني وأيضا حضورها في عدد من الدول العربية كالصومال وليبيا .