شكرا لبحثكم عن خبر في موسم المنجا: اليكم افضل انواعها وطريقة معرفتها وتخزينها في المنزل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قدم الشيف محمد حامد، طريقة جديدة التعرف على أفضل أنواع المانجو التي تصلح للعصائر وأخرى للتخزين طوال العام، وكذلك طرق مبتكرة لتقطيع المانجو لاستخدامها في التزيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأوضح الشيف، أن المانجو “التيمور والصديقة” أفضل الأنواع التي تحتوي على «لحم» بطعم مميز للأكل، مع إمكانية تقطيعها بشكل مميز لأسرتك، كما موضح بالفيديو.

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كما تعد المانجو “الكيت” أفضل نوع للتخزين ولعمل العصير، وللحصول على طعم عصير مميز نصح بوضع نصف كمية شرائح المانجو في الخلاط مع سكر وماء وثلج ويضرب جيدا ثم تضاف باقي كمية المانجو وتفرم “نصف ضربة” فقط.