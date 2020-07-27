شكرا لبحثكم عن خبر الداخلية تغلق صرافة القطيبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدرت توجيهات أمنية عليا بسرعة اغلاق شركة صراف وجميع فروعها في كل المحافظات اليمنية المحررة . وطبقا للوثيقة فإن التوجيهات تنص على اغلاق شركة القطيبي وفروعه في المحافظات المحررة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تغلق صرافة القطيبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.