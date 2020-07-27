شكرا لبحثكم عن خبر من الرياض : هكذا تم توزيع حصة الجنوب في الحكومة اليمنية المقبلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر مطلعة قبل ان الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي توصلوا إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية , مشيرة ان الاتفاق أن يعلن الإنتقالي الجنوبي إلغاء قرار (الإدارة الذاتية للجنوب) على أن يتم صدرو قرارات جمهورية (يتوقع صدورها خلال الـ 72 الساعة القادمة) بتكليف رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بنفس اليوم. وطبقا للمعلومات الأولية فقد تم الاتفاق على تكليف رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك برئاسة الحكومة كما تم تعيين محافظ لمحافظة عدن . كما تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية كالتالي : 4 حقائب للإنتقالي. Advertisements حقيبة لـ(حضرموت الجامع). حقيبة للمهرة وسقطرى. حقيبتان سيادتان للرئيس هادي

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