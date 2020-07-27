السكرتير الصحفي للرئيس الراحل يظهر مجددا ويكشف عن "4" حقائق " غريبه " في حرب التحالف باليمن ومن يقف وراء التحشييد بمأرب !

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يزيد بن سلمان - شبوة - نشر السكرتير الصحفي للرئيس الراحل "أحمد الصوفي" تغريدة انتقد فيها ما وصفه بـ"انحراف" التحالف عن أهداف تدخله العسكري في اليمن . نص التغريدة : "حقائق غريبة التحالف ينسى مهمة اعادة الشرعية واسقاط الانقلاب ويتوجه نحو اسقاط الشرعية التحالف نسي الخطر الايراني واصبح اخوان اليمن الخطرالاوحد نسي التحالف حشد اليمنيين خلف الشرعية وصار تقسيم الاصلاح وتفتيت الجبهات والتحشيد نحو مأرب كان عبدربه رمز الشرعية صار آلجابر هو الشرعية".

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