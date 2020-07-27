شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محلل سياسي يتحدث لــ"اليمن العربي" عن التدخلات التركية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

الشحات غريب

قال المحلل السياسي اليمني سالم منصور إن أوضاع اليمن ماقبل عام 90 ، كانت مستقرة في الدولتيين افضل مما تلا إعلان الوحدة، خاصة بعد حرب ١٩٩٤م التي اسقطت مشروع الوحده باعتراف الجميع٠



وقال في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365" إن التدخل الايراني في الشمال واضح عبر الحوثيين المسيطرين الآن على الشمال ولم يبق بيد الشرعية غير مديريات في ماًرب وتعز٠

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وأوضح أن التدخل التركي في اليمن أصبح حقيقه عبر حزب الاصلاح (اخوان المسلمين )، وخاصه في محافظة شبوه الجنوبية ووادي حضرموت الجنوبي وبعض اجزاء من محافطة ابين الجنوبية ومحافظة جزيرة سقطرىً الجنوبيه قبل ان يستعيدها منهم المجلس الانتقالي الجنوبي٠

وعلق على استخدام الحوثي الالغام حيث قال في حديثه أن الألغام هي ظاهره في الحروب ، رغم أنها من الناحية الانسانية محرمة.