شكرا لمتابعة خبر عن فتحي بن لزرق يغرد بشكلٍ حاسم حول حقيقة التوصل لاتفاق نهائي بين الشرعية والانتقالي ومصير الادارة الذاتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وضح الصحفي والناشط " فتحي بن لزرق" حقيقة الانباء المتداولة حول ما نشر عن التوصل لاتفاق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي في مشاورات الرياض .

"الخليج 365 " يرصد تغريدته وينشرها : "لم يتم التوصل الى اي اتفاق حتى اللحظة بخصوص تشكيل حكومة او تعيين محافظ ومدير امن لعدن.

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اشترطت الرئاسة للشروع في ذلك اعلانا رسمياً من المجلس الانتقالي بالغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع الى سابق عهده في سقطرى.

وحتى اللحظةلم تتسلم الرئاسة اي تأكيد رسمي بقبول ذلك من اي طرف".