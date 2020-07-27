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عدن - ياسمين التهامي - تشهد المملكة العربية السعودية ظاهرة غريبة دفعت السلطات إلى إطلاق تحذير شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين.

ففي ظاهرة نادرة هطلت أمطار صيفية غزيرة على مدن سعودية وصلت لحد السيول في عدد من المناطق.

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شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

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وهطلت الأمطار على أجزاء من محافظة الغاط يوم الجمعة الماضي، ثم شاهدت محافظة شقراء ومركز أشيقر، أمطارا صيفية أيضا ،يوم السبت، وفقًا لصحيفة ’’سبق‘‘.

كما شهدت شمال منطقة الرياض، أمطارًا غزيرة جرت معها بعض الأودية الصغيرة والشعاب.

ومن جانبها توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وبدورها دعت مديرية الدفاع المدني في مناطق مكة المكرمة وعسير المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بعد ورود تنبيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

وتتكون الأمطار الصيفية فوق الخليج العربي وبحر العرب، وتدفعها الرياح للمنطقة من الشرق للغرب، ويقول السكان أنها تعتبر حادثًا نادرًا قد تتسبب في أحيان كثيرة في الإضرار بثمار النخيل التي اكتمل نضجها.