شكرا لمتابعة خبر عن هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر أمني عماني، عن مخطط إماراتي خطير يستهدف سلطنة عمان من الحدود الجنوبية الحساسة، إلا أن هناك استنفارًا كبيرًا للجيش العماني.

وذكر المصدر الأمني، أن الإمارات تعمل على ’’إثارة القلاقل‘‘ في محافظة المهرة التي تعد الخاصرة الجنوبية لسلطنة عمان؛ مما يعد تهديدًا لأمن عمان.

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هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته

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ونوّه المصدر إلى أن هناك بعد الجهات اليمنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الإمارات، تروّج أن سلطنة عمان تثير الاضطرابات في المهرة.

وأشار المصدر الأمني إلى أن القوات المسلحة السلطانية استنفرت على طول الحدود الجنوبية للسلطنة في منطقة المهرة، بعد تدخلات الإمارات في المنطقة.

جدير بالذكر أن محافظة المهرة اليمنية تضم قبائل يمنية موالية لسلطنة عمان، وترفض أي تدخل سعودي - إماراتي في شؤونها الداخلية.