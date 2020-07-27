شكرا لمتابعة خبر عن قيادي عسكري بارز .. حكومة الشرعية والبنك المركزي يصرفوا رواتب الانتقالي .. ويرفضون صرف رواتب الجيش الذي يدافع عن شرفهم وكرامتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر النقيب/ جلمود القميشي تغريدة رصدها “سمابرس” عبرحسابة في تويتر قال فيها : صدق او لا تصدق !! الحكومة الشرعية ممثلة برئيس الوزراء معين عبدالملك والبنك المركزي صرفوا رواتب لمليشيا المجلس الانتقالي الاماراتي الي يقاتل الجيش الشرعي. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) هــام وخطير للغاية : مصدر أمني يكشف عن مخطط إماراتي خطير ضد عمان في المهرة .. وجيش السلطنة يرفع حالة التأهب إلى أقصى درجة ويستدعي كافة قواته شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) Advertisements ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واختم النقيب جلمود في تغريدته بالقول : في نفس الواقت رافضين يصرفوا رواتب الجيش الوطني الذي يدافع عن شرفهم وكرامتهم من المليشيا الانقلابية منذ 9 اشهر.

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