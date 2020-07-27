فتحي بن لزرق : يكشف شرط الرئاسة اليمنية قبل التوقيع على اتفاق مع المجلس الانتقالي

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عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والاعلامي اليمني ’’ فتحي بن لزرق‘‘رئيس تحرير صحيفة ’’عدن الغد‘‘ عن شرط رئاسي تقدم به رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قبل أي اعلان لتوقيع اتفاق مع الانتقالي الجنوبي .
وقال بن لزرق في تغريدة له رصدها محرر’’سمابرس‘‘ عبر حسابة في تويتر : ان الرئاسة اشترطت للشروع في تنفيذ الاتفاق اعلانا رسمياً من المجلس الانتقالي بالغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع الى سابق عهده في سقطرى.
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واختتم الصحفي بن لزرق في تغريدته بالقول انه حتى اللحظة لم تتسلم الرئاسة اي تأكيد رسمي بقبول ذلك من اي طرف.
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