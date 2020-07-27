شكرا لمتابعة خبر عن يكفينا خداع : قائد اللواء الرابع حماية رئاسية مهران القباطي .. يرعب التحالف لأول بتصريحات ناريه وتحذير شديد اللهجة .. وهذا ما قاله؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأ قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران القباطي قوات التحالف بتصريحات نارية وتحذير شديد اللهجة بعد أنباء عن طلب قوات التحالف السعودي بتسلم عدد من النقاط العسكرية التي تسيطر عليها القوات الحكومية .

واتهم القائد القباطي قوات التحالف السعودي بالمراوغة والخداع حين قال ردا على ذلك الطلب تريدون نسلم لكم نقاط من أجل غدا تسلموها لميليشيات الإمارات ، في إشارة منه لمسلحي الانتقالي الجنوبي .

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وأضاف لقد حدث ذلك من قبل عندما سلمتم سقطرى للانتقالي الجنوبي ومن قبلها ما حدث في عدن وسلمتم تلك النقاط لميليشيا الانتقالي الجنوبي يكفينا خداع .