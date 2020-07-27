شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : توجه اتهامات جديدة لدولة قطر .. ومصادر تكشف عن مضمونها وعن السبب الرئيسي في عودة المسوليين اليمنيين إلى صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه محلل سعودي شهير اتهاما صريحا لإحدى دول التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن منذ العام 2015م بأنها السبب الرئيسي في عودة اليمنيين إلى صنعاء وتضامنهم مع جماعة الحوثي .

وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة السياسية سليمان العقيلي بأن يأس اليمنيين من إحدى دول التحالف هو السبب الرئيسي في ارتمائهم في أحضان الحوثي في إشارة صريحه من قبله لدولة الإمارات .

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وقال العقيلي في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر ’’ تويتر ‘‘ بأن اليأس من احدى دول التحالف بدأ يدفع يمنيين للتفكير في الارتماء باحضان الحوثي .

واختتم تغريدته بتساؤل هل هذا ما خطط له عضو التحالف لتغيير المعركة ضد الشرعية بدلآ من الحوثي وابقاء مصدر الخطر الحقيقي قائمآ (بل مرتاحآ ) .

واعتبر محللون سياسيون بأن ذلك نتاج للسياسة الخاطئة التي انتهجها ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان والذي أقحم المملكة في حرب مع جارتها اليمن وصلت عامها السادس واستنزفت اقتصاد السعودية .

وأشاروا إلى أن الإمارات حرصت من دخولها هذه الحرب إلى جانب السعودية السيطرة على سواحل اليمن وموانئه ونهب ثرواته الطبيعة حفاظا على مصالحها الاقتصادية ولم تضع أي اعتبار لمصلحة السعودية العليا والتي أضرت بعلاقتها مع اليمن والتي تعد البوابة الجنوبية للحفاظ على أمن المملكة .