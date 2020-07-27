شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "ابشر السعودية " تعلن قرارا جديدا بشأن تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلن تطبيق أبشر في السعودية عن إتاحة خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين المتواجدين خارج المملكة من أفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا.
وأوضح أن خطوات الخدمة تتمثل في سداد رسوم التأشيرة عبر خدمة سداد البنكية بقيمة 100 ريال للتأشيرة المفردة و200 للمتعددة عن كل شهر تمديد، والدخول إلى “أبشر” واختيار خدمة المكفولين ثم خدمات التأشيرات واختيار الفرد ومن بعده خيار تمديد التأشيرة.
وأضاف أن من شروط تقديم الخدمة تواجد الشخص خارج المملكة وسريان مدة الإقامة شاملاً مدة التمديد، وعدم مضي أكثر من 60 يوماً على انتهاء تأشيرة الخروج والعودة.
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