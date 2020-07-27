شكرا لمتابعة خبر عن لاول مرة : موقع دولي ينشر معلومات خطيرة عن اهداف عائلة الرئيس السابق صالح في تعز .. ويكشف المستور عن دور طارق عفاش في الساحل وتأثيره المستقبلي على مدينة تعز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر موقع ، ميدل ايست أي، تقريرا له يوم امس الأحد عن علاقة طارق صالح بما يحصل من قمع وإغتيالات وفوضى في محافظة تعز .

وقال التقرير أن إسم الرئيس السابق، صالح ، الذي حكم محافظة تعز لفترة طويلة وجعل جميع ابنائها يعيشون حالة من الإستعباد والرضوخ وعاداهم طوال فترة حكمه.

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وأشار التقرير أن طارق صالح إبن شقيق علي عبدالله صالح يستغل الفقراء في تعز إلى صفوفه وهو الرجل الذي يرى الكثيرون أنه مسؤول عن مئات القتلى في المحافظة، وأن السبب الوحيد للانضمام إليه هو المال الإماراتي.

وأوضح التقرير: بصفة طارق ابن شقيق علي عبد الله صالح الاستبدادي الذي أطيح به من الحكم في انتفاضة 2011 م، فإن طارق يتمتع بسمعة كجزء من نظام لديه العديد من الأعداء في تعز، خاصة بين مؤيدي المكونات الأخرى.

ولفت التقرير إلى أن طارق متهم بقيادة حملات قمع قاتلة ضد الاحتجاجات المناهضة لعمه في 2011م، ثم خدمته في صفوف عمه كرئيس مخلوع في 2014م.

وبين التقرير أن طارق يستغل المال الإماراتي لإبتزاز الفقراء للقتال في صفوفه مشيرا الى أنه دفع بعشرات النازحين الى التربة والحجرية ليكونوا خلايا نائمة يوقضها متى شاء.

كما أشار التقرير إلى أن القوات التي حلت مكان السودانيين والإماراتيين يتحصلون على رواتبهم بالريال السعودي على عكس ما يحصل عليه المقاتلين الداعمين للشرعية الذين يتلقون رواتبهم بالعملة المحلية.

وتطرق التقرير إلى المعارك المشتعلة في التربة، والتي قال إنها توقفت اليوم الأحد، بينما لا تزال القوات على الجانبين تنتشر في منطقة التربة، واندلع القتال مرة أخرى بشكل متقطع.

وأوضح التقرير أن ” قوات طارق غير مرغوب بها ولا تملك أي سلطة للبقاء في تعز، مؤكدين أن أموال الإمارات هي التي تدمر تعز والبلاد بأكملها.

وختم التقرير بالقول أن العديد من اليمنيين فقدوا وظائفهم خلال السنوات الخمس الماضية ولجأوا إلى الانضمام إلى القوات السعودية والإماراتية من أجل إعالة أسرهم، حيث أن “القوات المدعومة من الإمارات استغلت فقر اليمنيين، وبعض المحتاجين ينضمون إلى القوات المدعومة من الإمارات من أجل المال”، بحسب تصريحات محلية.