شكرا لمتابعة خبر عن عاجل .. الانتقالي ينسحب من سقطرى ويعلن إلغاء الإدارة الذاتية للجنوب ويرتمي في أحضان الرئيس هادي بعد ضغوط سعودية كبيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر دبلوماسية في الرياض ،عن اتفاق مبدئي بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي ، المدعوم إماراتيا في الحوار الذي أشرفت عليه السعودية في العاصمة الرياض .

وقالت المصادر بأن ضغوط سعودية كبيرة مارستها على الطرفين ، بهدف إنقاذ إتفاق الرياض ، بعد أن كاد يصل إلى طريق مسدود .

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وذكرت قناة الجزيرة ،عبر مراسلها في اليمن،سمير النمري عن توصل الحكومة الشرعية والانتقالي الجنوبي إلى اتفاق ينهي أزمة حوار الرياض بين الجانبين .

وقال النمري في تغريدة له رصدها محرر’’سمابرس‘‘ عبر حسابة تويتر ، نقلا عن مصادر: الحكومة الشرعية اليمنية تتوصل إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا يتضمن تكليف رئيس الوزراء الحالي برئاسة الحكومة الجديدة وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، والغاء الإدارة الذاتية وعودة الاموال المنهوبة من قبل الانتقالي، وعودة الحكومة الشرعية لسقطرى .

وفي حال صحة تلك الأنباء فإن المجلس الانتقالي الجنوبي يلغي إعلانه للإدارة الذاتية للجنوب ويحضر لتسليم سقطرة للشرعية والانسحاب منها في حين حافظ رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك على موقعه على رأس الحكومة الشرعية .