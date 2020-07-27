شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة سعودية .. تسبق الجميع وتكشف عن توافق بين الشرعية والانتقالي على تنفيذ الشق العسكري في اتفاق الرياض قبل تنفيذ الشق السياسي من الاتفاق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة سعودية عن آخر المستجدات التي وصل إليها حوار الرياض 2 بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا بعد أنباء عن وصول الحوار إلى طريق مسدود .

وأكدت صحيفة العروبة اليوم السعودية نقلا عن مصدر جنوبي قولة بأن اتفاق الرياض استطاع ان يقرب وجهات النظر بين الانتقالي والحكومة حول تشكيل حكومة المناصفة والبدء فوراً بالتنفيذ لاسيما في المجال العسكري والسياسي!.

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في المقابل أكدت مصادر بأن الرئيس عبدربه منصور هادي تمسكه بعدد من الشروط قبل التوقيع على اتفاق الرياض لعل أبرزها إعلان الانتقالي الجنوبي إلغاء الإدارة الذاتية الذي أعلنه في 26 أبريل المنصرم وتسليم جزيرة سقطرى للشرعية بعد أن سيطر عليها الانتقالي الجنوبي في يونيو المنصرم وإعادة الأموال المنهوبة من بنك عدن المركزي من قبل الانتقالي الجنوبي .

واتهمت الصحيفة السعودية الدوحة بأنها تحاول إفشال اتفاق الرياض حيث أشارت إلى أن مصدر يمني مطلع أكد بأن سيناريو أعدته قطر بهدف نشر الفوضى في محافظة المهرة بمساندة قيادات في الحكومة الشرعية محسوبة على حزب الإصلاح في سبيل إفشال اتفاق الرياض .

وأعربت الصحيفة عن قلقها في حال فشل اتفاق الرياض وأن الاتفاق هو المرجع الذي ليس له أهداف سوى حماية اليمن شماله وجنوبه من مخططات المشاريع القطرية والتركية والإيرانية محذرة بأن عدم التوصل لاتفاق الرياض فإن اليمن ذاهب للمجهول .