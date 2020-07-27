شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي .. ينقلب على السعودية في سقطرى وقائد محور ’’حديبو‘‘ يرفض توجيهات المملكة بالحضور إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية امس الأحد بأن المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن انقلابه وتمرده على المملكة العربية السعودية في محافظة سقطرى جنوبي اليمن .

وبحسب المصادر فإن القيادي الجنوبي احمد عبدالله ابو احمد الذي تم تعيينة من قبل المجلس الانتقالي قائد لواء في ’’ حديبو ‘‘ عاصمة أرخبيل سقطرى رفض دعوة سعودية وجهت له بالحضور إلى الرياض .

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وقالت المصادر إن المملكة العربية السعودية وجهت دعوة للعميد ابو احمد قائد لواء محور حديبو وطلبت منه الحضور إلى المملكة على خلفية الأحداث الأخيرة في سقطرى لكن الأخير رفض الدعوة . .

وكان القيادي في الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية قد اتهم مجاهد العتيبي قائد قوات التحالف في عدن بعرقلة صرف مرتبات مقاتلي المجلس وهدد بتسليمه للحوثيين .

يشار إلى أن مندوب السعودية في مطار سقطرى قد وجه بمنع طائرة إماراتية نوع رويال في المطار يوم ١٣_٧_٢٠٢٠ من الهبوط في مطار الأرخبيل .

ويرى مراقبون أن ذلك يأتي في إطار الخلافات السعودية الإماراتية التي باتت تتصاعد وتيرتها يوما بعد أخر وطفت على السطح خلال الآونة الأخيرة بطريقة غير مسبوقة بعد أن ظلت في السر طيلة سنوات الحرب على اليمن .