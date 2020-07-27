شكرا لمتابعة خبر عن خلاف الحلفاء .. قائد القوات السعودية في سقطرى يمنع طائرة إماراتية من الهبوط في مطار الأرخبيل .. ومصادر تكشف الأسباب ؟! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في محافظة أرخبيل سقطرى بمنع القوات السعودية المتوجدة في الأرخبيل طائرة إماراتية من الهبوط في مطار الجزيرة . وبينت المصادر بأن مندوب القوات السعودية في مطار سقطرى منع هبوط طائرة إماراتية من نوع رويال من الهبوط على مدرج المطار في 13 يوليو الجاري . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية شاهد : السعودية مشاعل الجلعود تستعرض مفاتنها بظهور “مثير” من أمام صخرة “عنترة وعبلة”(فيديو) Advertisements شاهد .. ’’بصوت مهزوز‘‘ نجمة مسلسل باب الحارة توجة رسالة مؤثرة من داخل المستشفى (فيديو) عديم أخلاق : في الكويت يرسل صور فاضحة لفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. والضحية تفضحه شاهد : بعد دعمها للمثليين : شقيقة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان من ذهب (فيديو) ولي العهد السعودي .. يسابق الزمن للوصول إلى العرش قبل سقوط ترامب في الانتخابات الأمريكية شاهد : الفنانة ميريام فارس ترقص بإثارة في حوض السباحة (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد واعتبر مراقبون للشأن اليمني بأن ذلك يندرج ضمن الخلافات القائمة بين شريكي التحالف السعودي الإماراتي في اليمن لا سيما والسعودية تعتبر الإمارات سببا رئيسيا في ما لحق بالسعودية من ضربات عسكرية موجعة من قبل ميليشيا الحوثي وخسارتها للحرب أمام الجماعة رغم مرور ست سنوات منذ دخول التحالف العربي بقيادة السعودية الحرب في اليمن .

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