شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وهااام لكل المغتربين اليمنيين في المملكة وكل دول الخليج ..اياك ان ترسل بحوالة مالية عبر هذا المصرف ابدا ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وهااام لكل المغتربين اليمنيين في المملكة وكل دول الخليج ..اياك ان ترسل بحوالة مالية عبر هذا المصرف ابدا ( صورة صادمة )

2020/07/27 الساعة 01:49 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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