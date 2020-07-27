مصادر تكشف عن إنسحابات المجندين في صفوف المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلنت قيادات عسكرية موالية لحكومة المرتزقة منح حكومتهم مهلة لتسليم مرتبات الالوية المتوقفة منذ عشرة أشهر متوالية.

وذكرت مصادر عسكرية أن عدد من القيادات العسكرية، منحت حكومة المرتزقة 72 ساعة لتسليم رواتب المجندين في اربع مناطق عسكرية متوقفة مرتباتهم منذ عشرة أشهر متوالية، ما لم ستعلن انسحابها من الجبهات حسب زعمهم.

واشارت القيادات العسكرية الموالية للعدوان الى حالة التذمر نتيجة انقطاع مرتبات المجندين خاصة، مؤكدين أن الكثير من الأفراد قد انسحبوا من المعسكرات .