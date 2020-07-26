شكرا لبحثكم عن خبر فيديو| حضن “أحمد زاهر” لابنته يفجر تعليقات صادمة: هذا ما طلبته منها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال الممثل المصري، أحمد زاهر إنه طلب من ابنته أن توجه لكمة في وجه أي شخص يحاول التحرش بها، مطالبًا الدولة بتشريع عقوبات أشد قسوة لمواجهة المتحرشين، في ظل انتشار التحرش بسشكل متزايد في الآونة الأخيرة.

وأعرب زاهر عن تهكمه من الانتقادات التي تعرض لها، بسبب صورة نشرها مع ابنته ليلى داخل حمام السباحة، قائلاً لبرنامج (Et بالعربي)، إنه ظهر محتضنًا إياها بالكامل ولا يظهر منها سوى وجهها وجزء من ذراعيها، وعلى الرغم من ذلك انهالت التعليقات المسيئة لهما.

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وأضاف في إشارة إلى التعليقات: “واللي يقولك إزاي تحضنها وهي بنتك! أيوا حضرتك بتفكر إزاي مش فاهم، دي بنتي طبعًا هحضنها. دي بنتي”.

وأشار إلى أنه سيحذو حذو الممثل شريف منير، الذي توعد بملاحقة الذين هاجموا ابنتيه قبل أسابيع بعد نشر صور لهما عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”، أثارت جدلاً وقتها.