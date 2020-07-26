شكرا لبحثكم عن خبر مصدر سياسي : هذا ما تم الاتفاق عليه وهذا ما ستنفذه الحكومة من اتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر سياسية رفيعة ان الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لم يصلا بعد الى اتفاق نهائي وكامل على تنفيذ اتفاق الرياض، وان الحكومة ماتزال تصر على تراتبية التنفيذ كما وردت في الاتفاقية. واوضحت المصادر ان تعديل بسيط تم في موقف الحكومة بضغط سعودي، يتمثل بقبولها تنفيذ المرحلة الاولى من الشق السياسي للاتفاق من خلال تسمية رئيس الحكومة وتعيين محافظ ومدير شرطة للعاصمة عدن على ان يتم تأجيل تشكيل الحكومة وباقي الخطوات السياسية حتى يتم تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

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