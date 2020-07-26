شكرا لبحثكم عن خبر ين لزق ينفي اتفاق الشرعية والانتقالي ويكشف عن شرط الرئاسة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وضح الصحفي والناشط " فتحي بن لزرق" حقيقة الانباء المتداولة حول ما نشر عن التوصل لاتفاق بين الشرعية والمجلس الإنتقالي في مشاورات الرياض .

جاء ذلك في تغريدة نشرها لزرق هذا نصها : "لم يتم التوصل الى اي اتفاق حتى اللحظة بخصوص تشكيل حكومة او تعيين محافظ ومدير امن لعدن. اشترطت الرئاسة للشروع في ذلك اعلانا رسمياً من المجلس الانتقالي بالغاء مايسمى بالادارة الذاتية وعودة الوضع الى سابق عهده في سقطرى. وحتى اللحظةلم تتسلم الرئاسة اي تأكيد رسمي بقبول ذلك من اي طرف".