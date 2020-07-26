شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يوافق على على مقترح لولي العهد ويوجه الجهات الحكومية لتنفيذه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتوجيه جديد إلى الجهات الحكومية السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه صدرت موافقة الملك سلمان على مقترح الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بشأن توجيه الجهات الحكومية لاقتناء الأعمال الفنية والمنتجات الحرفية الوطنية في مقراتها.

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وأوضحت الوكالة أنه تم التأكيد على جميع الجهات الحكومية السعودية اقتصار القطع الفنية في مقراتها على الأعمال الفنية الوطنية، وفق دليل يعد من قبل وزارة الثقافة، على أن تزود الجهات الحكومية وزارة الثقافة بقائمة الأعمال المقتناة، ليتم إضافتها في السجل الوطني للأعمال الفنية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وجه، في وقت سابق، وزارة الثقافة بإعداد سجل وطني للأعمال الفنية، والتعميم على الجهات الحكومية كافة بتزويد الوزارة ببيانات الأعمال التي لديها، ليكون للوزارة قاعدة بيانات متكاملة حيال تلك الأعمال.