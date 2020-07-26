شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية حول أساسيات الرعاية الصحية قبل دخول المستشفى في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 متابعات_ الخليج 365 اختتمت في محافظة عدن، اليوم، دورة تدريبية حول أساسيات الرعاية الصحية قبل دخول المستشفى للعاملين الصحيين في عدن، نظمتها منظمة مسعفون للإغاثة العالمية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطوارئ وخدمات الإسعاف، بدعم من حكومة اليابان.

Advertisements وهدفت الدورة التي استمرت 8 أيام إلى إكساب 44 مشاركا من العاملين الصحيين المهارات الخاصة بمجال أساسيات الرعاية الصحية قبل الدخول إلى المستشفى لتنمية مداركهم بهذا المجال وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لمحتاجيها. حضر اختتام الدورة التدريبية الوكيل المساعد لوزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان - المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا الدكتورة إشراق السباعي، ومدير الطوارئ بمحافظة عدن الدكتور محمد الحاتمي ومنسق الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة صقر طارق.

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