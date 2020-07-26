مكتب التربية في الجوف يدين نهب مكتبه من قبل مليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أدان مكتب التربية والتعليم بمحافظة الجوف، بأشد العبارات إقدام مليشيات الحوثي الانقلابية على اقتحام ونهب المكتب بالمحافظة، داعيا الأمـم المتحدة والمنظمـات الدولية لحماية المنشآت التعليمية فـي المحافظـة.



وقال المكتب في بيان له "ان عناصــر مـن مليشيـا الحوثـي الانقلابيـة قامت يوم 25 يوليو 2020 بنهـب مكتب التربية والتعليم بمحـافظـة الجـوف والسكـن التابـع لـه فـي المجمـع الحكـومـي ".

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وأوضح البيان إنَّ مليشيـا الحوثي أقدمت على نهـب محتويات المكتب مـن اثـاث، ووثـائـق الطـلاب وملفـات الموظفيــن، والارشيــف، ومعمـل الحاسـوب، بالإضـافـة إلـى شبكـات وسلفــرات الربـط الخاصـة بالتعليـم الالكتـروني، وسجـلات الرصـد، بـل زادت على ذلك بخلع النوافـذ والأبـواب".

وأكد أن ذلك يعـد جـريمـة بحـق الأجيـال واعتـداءً سافـراً وسلوكـاً همجيـاً يعكـس عقليـة هــذه الجماعـة وسياستهـا الممنهجة لتدميـر التعليـم ودليلاً واضحاً على مدى الحقد الكبيـر الـذي تحملـه هـذه المليشيـا علـى المنشـآت التعليمية، وسلوكهـا الإجرامي والتي لا تجيد سـوى نهـب وتدميـر المؤسسـات والعـودة باليمن إلـى عهـود التخلـف والجهـل والإمامية.

وحمل مكتب التربية بالجوف مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عـن مـا تم نهبه مـن المكتب من أرشيـف ووثـائـق الطلاب والموظفين وأثاث وأجهزة وغيرها، وأكد احتفاظه بحقه القانوني والدستوري في ملاحقة المليشيـا ومقاضاتها.