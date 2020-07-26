أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاحد الموافق 26 يوليو 2020 وهي كالتالي :

الأرصاد يعلن عن النشرة الانذارية خلال الـ24ـساعة القادمة https://www.elyamnelaraby.com/492308 القوات الحكومية تشن هجمات وتحرر مواقع بجبهة قانية في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/492314/ تعز.. إجراء دور الاستلام والتسليم بين قائد اللواء 35 مدرع وأركان حرب اللواء https://www.elyamnelaraby.com/492315 المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/492330/ قتلى وجرحى حوثيون بقصف للتحالف في حجة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/492339/ رابطة المعونة تدين اقتحام مسلحي الإخوان لمنازل نازحين بتعز https://www.elyamnelaraby.com/492357/ معين عبدالملك يشدد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه استمرار مراوغات الحوثي في خزان صافر https://www.elyamnelaraby.com/492378/ الشرعية تعلن رفضها تعديلات المبعوث الأممي الجديدة https://www.elyamnelaraby.com/492384/ مصرع قيادي حوثي بارز في ظروف غامضة https://www.elyamnelaraby.com/492391/ اللجنة العليا للطوارئ تعلن انتهاء عملية اجلاء اليمنيين العالقين في الخارج https://www.elyamnelaraby.com/492401/

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