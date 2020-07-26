توافقات جديدة بين الحكومة والإنتقالي بشأن إتفاق الرياض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مصدر سياسي مطلع أن ”توافقات جديدة“ تمت بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض.



ونقل موقع إرم نيوز عن المصدر أن ”هناك حلحلة للأزمة والتوتر الذي كان سائدًا في الرياض خلال الفترة الماضية بين الطرفين، ومن المحتمل جدًا الإعلان عن تفاصيل التوافقات الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة“.

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وأضاف أنه بحسب التوافقات الجديدة، فإن منصبي محافظ عدن ومدير أمنها، سيكونان من نصيب المجلس الانتقالي، مشيرًا إلى أن أحمد لملس ”هو المرشح الأبرز لشغل منصب محافظ عدن“.

وبشأن الحكومة الجديدة، أشار المصدر إلى أن ”معين عبدالملك سيكلف بتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال من 24 وزيرًا، 12 للجنوب ومثلها للشمال“.

وتابع أن الحقائب الجنوبية ”ستكون 6 منها من نصيب المجلس الانتقالي، على أن تكون الحقائب الست الأخرى لشخصيات جنوبية محسوبة على الشرعية، ويحق للانتقالي الاعتراض على أي اسم يراه غير مناسب“ وفقًا للمصدر